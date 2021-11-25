زوج نيللي كريم يسخر من هاني شاكر: «هيمنع الناس تغني في الحمام»

سخر هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، من الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وموقفه من مطربي المهرجانات في الآونة الأخيرة، ومنعه 19 منهم من الغناء، أو إحياء حفلات لحين تقنين أوضاعهم.

ونشر هشام عاشور، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لخبر ساخر بشأن الفنان هاني شاكر، يقول نصه: «هاني شاكر يصدر قرارًا بمنع أي شخص من الغناء في الحمام إذا لم يكن عضوًا في نقابة المهن الموسيقية».

كانت نقابة المهن الموسيقية، منعت 19 من مؤدي المهرجانات من العمل، وهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومسلم وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة.

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر

وكان حمو بيكا، قد أعرب عن استياءه الشديد من موقف هاني شاكر، تجاه، حيث قال في مقطع فيديو له: «أنت بتتكلم باسم مصر، أنا مصري وبحمل هوية مصرية، وعندي ولاء أكتر منكوا في البلد دي، البلد فيها قانون وهناخد حقنا بالقانون، ملكش أنك تمنعني، وفيه تصريح طالع من عندهم أننا نغني خارج مصر ليه؟، البلد فيها حرية».

وتابع: «احنا بنطلع بره بنتكرم انتوا بتحرمونا بالإهانة والشتيمة والبهدلة، ارحمونا شوية احنا عملنا ايه لكل ده، قدمت أوراقي كاملة لنقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية، وطلبوا مني في اللجنة الغناء لـ«أم كلسون» وحليم، ليه بتحصرني في الحتة دي، أنا راجل بغني مهرجانات وداخل لك بجمهوري اللي بيحبني وبيحب فني، احنا في 2021، زي ما سمعناكم اسمعونا وحبونا وحبوا فننا».