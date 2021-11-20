إغلاق كلي لطريق «القاهرة - الفيوم» بسبب العاصفة الترابية.. «صور»

ضربت عاصفة ترابية قبل قليل، محافظة الفيوم بالكامل، حيث بدأت من منطقة كوم أوشيم على طريق القاهرة - الفيوم، واجتاحت مركز طامية، ثم انتشرت في باقي أرجاء المحافظة بسرعة كبيرة.

غلق طريق «القاهرة - الفيوم»

وانعدمت الرؤية في بعض المناطق أبرزها طريق «القاهرة - الفيوم»، مما جعل قوات الشرطة تغلق الطريق بصورة مؤقتة لمنع وقوع الحوادث لحين تحسن الجو ومرور العاصفة الترابية.

كما ضربت عاصفة ورياح شديدة بحيرة قارون ووادي الريان وارتفعت الأمواج بصورة كبيرة، بالإضافة إلى العاصفة الترابية التي اجتاحت صحراء وادي الريان.

انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية

وتسببت عاصفة ترابية شديدة في انعدام الرؤية على طريق مصر الفيوم، خصوصاً بمنطقة بوابة الرسوم، ومنطقة كوم أوشيم وحتى مقابر طريق الفيوم، فيما اعتمد السائقين على تشغيل إشارات الانتظاره واستخدام التنبيهات الصوتية حتى لا يتعرضوا للتصادم وحوادث الطرق بفعل انعدام الرؤية.

إغلاق طريق القاهرة بسبب عاصفة

وأغلقت قوات المرور، طريق القاهرة الفيوم بصورة مؤقتة بسبب انعدام الرؤية جراء العاصفة الترابية لمنع وقوع الحوادث، وذلك حتى انتهاء العاصفة وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

رياح شديدة وعاصفة وارتفاع الأمواج

على جانب آخر شهدت بحيرة قارون ارتفاع شديد للأمواج، ورياح شديدة، وازدادت الغيوم بصورة كبيرة، بالإضافة إلى شبورة كثيفة، وامتد ذلك الحال إلى منطقة وادي الريان أيضاً، بالإضافة إلى عاصفة ترابية شديدة ضربت صحراء وادي الريان.

رحلات التلاميذ انتهت بمأساة

في سياق متصل، انتهت رحلات التلاميذ لمنطقتي بحيرة قارون ووادي الريان بمأساة، بعدما ساءت حالة الجو فجأة، ولم يتمكن الطلاب من العودة أو استكمال رحلتهم.

وقال مصطفى أحمد السيد تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة، أنّهم كانوا ذاهبين لرحلة بوادي الريان وبحيرة قارون وبسبب سوء الأحوال الجوية، دخلوا قرية تونس السياحية وجلسوا داخل أحد المنتجعات السياحية ليحتموا من العاصفة الترابية الشديدة، وارتفاع الأمواج لحين تحسن حالة الجو والعودة لمنازلهم مرة أخرى.