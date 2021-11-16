حملة نظافة لإزالة مخلفات وآثار العاصفة الترابية في الأقصر

تواصل رئاسة مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، بمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، برفع كفاءة النظافة أولًا بأول، مع مراعاة غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة للغلق، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة المواطنين.

رفع 60 طن مخلفات

وأسفرت حملات النظافة التي قادها العميد طارق لطفي، عن رفع 60 طنا من القمامة بمدينة الأقصر والأحياء التابعة لها التي شهدت تراكم للقمامة والمخلفات في الشوارع العامة للمدينة الرئيسية منها والفرعية بسبب سوء أحوال الطقس مطلع الأسبوع الجاري وتم رفعها تماماً.

إزالة المخلفات باللوادر

وقام عمال النظافة برفع القمامة والمخلفات باللودر على سيارات المدينة بالإضافة إلى الأعمال اليدوية من قبل فرقة التدخل السريع بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وشهدت محافظة الأقصر خلال اليومين الماضيين هبوب عاصفة ترابية قادمة من محافظة أسوان، تسببت في رياح محملة بالأتربة على قرى ومراكز المحافظة السياحية في البرين الغربي والشرقي واستمرت لقرابة النصف ساعة متواصلة، وأعقبها تساقط الأمطار الخفيفة على قرى ومراكز الأقصر نتيجة تكون السحب الكثيفة على هذه المناطق، وتعرضت مناطق جنوب الصعيد وأبرزها محافظة أسوان لحالة من الطقس السيئ خلال الفترة الماضية أدى إلى سقوط أعمدة إنارة وأشجار وتعرض عدد من المواطنين للدغات العقارب.