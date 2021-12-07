تنشيط السياحة تصدر كتيب تلوين للأطفال «إسكندرية بألوانك»

أصدرت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة شيرين مصطفى، مدير الهيئة كتيب تلوين للأطفال بعنوان «إسكندرية بألوانك» وذلك لتعريف الأطفال بالأماكن السياحية في الإسكندرية والارتباط بها والعمل على زيارتها.

معرض «إسكندرية في عيونَا»

وأكدت شيرين مصطفى، مدير الهيئة، أن الكتيب الذى تم الإعلان عنه على هامش افتتاح معرض «إسكندرية فى عيونَا» بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يحتوى على صور للمعالم السياحية والأثرية لمدينة الإسكندرية وشعار الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومحافظة الإسكندرية.

تلوين ومعلومات عن الأماكن السياحية في الإسكندرية

وأضافت مصطفى، في بيان، منذ قليل، أن الطفل يستطيع الاستمتاع بتلوين تلك الصور و كذلك الاطلاع على معلومة مبسطة عن كل مكان سياحي والهدف منه إثراء الوعي السياحي و الآثري لدى الطفل منذ نشأته.

تصوير فوتوغرافي عن الإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، برئاسة شيرين مصطفى، مدير عام الهيئة، تنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي، تحت عنوان «إسكندرية في عيونَا»، بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ونادي «عدسة» للتصوير، وبالاشتراك مع لجنة تحكيم متخصصة في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وهدفت المسابقة إلى تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية، من خلال إظهار معالم المدينة السياحية عن طريق الصور، وتتيح المسابقة لمن لديهم موهبة التصوير سواء كانوا محترفين أو هواة الاشتراك في المسابقة، وتقديم أجمل ما لديهم من صور فوتوغرافية، بهدف التعرف على المواهب الرائدة في عالم التصوير.