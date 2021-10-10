وزير التعليم عن العمل التطوعي في المدارس: الراتب 2000 جنيه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام المعلمين المتطوعين والذي أشارت به وزارة المالية على وزارة التعليم في تطبيقه سيحصل المعلم فيه على ما يقارب 2000 جنيه شهريا، موضحًا أن المتطوع سيطلب منه تقديم 24 حصة أسبوعيًا، لافتا إلى أنه وبالنسبة لـ36 ألف معلم الذي جرى تعيينهم من قبل عينواعلى 1200 جنيه شهريًا.

طارق شوقي: المعلمون يجب أن يحصلوا على أعلى الرواتب في الدولة

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن المعلم يجب أن يحصل على أعلى رواتب العاملين على مستوى الدولة، ولكن الواقع الذي نحيا فيه تؤكد صعوبة تحقق ذلك خلال تلك الفترة، وهي الرغبة التي لا تستطيع الوزارة تنفيذها.

«شوقي»: المعلمين المتطوعين لهم الأولوية بالتعيين

وأوضح أن فكرة العمل المؤقت يعمل بها أغلب دول العالم لا يعيها الكثيرون في مصر، فمعظم المعلمين المتقدمين للتطوع يعتقدوا بأنه وفي حال عدم تثبيتهم هو حالة من النصب عليهم، «المتطوعين هيكونوا موجودين وليهم الأولوية، والـ36 ألف معلم السابقين بيتميزوا عن الآخرين بالخبرة وليس بالحق القانوني».

وأكد أن باب التعيين القديم في الحكومة جرى إغلاقه، ولا يوجد حاليا درجات وظيفية أو موازنات خاصة بها لتعيين أي معلم سواء خريجي كليات التربية وخلافه، «إحنا يسعدنا أننا ناخد الناس المؤهلين من أساتذه كلية التربية ويتعينوا عندنا، ولكن إحنا معندناش الصلاحية دي، وبنحاول نجد موارد من خارج الموازنة».