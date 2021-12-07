تفاصيل تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

بعد ضرب العاصفة الترابية مدينة الإسكندرية، ووصول تحذيرات قوية من قبل هيئة الأرصاد الجوية بنشاط الرياح وارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، غدًا الأربعاء، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة، ومنعاً لتكرار ما حدث بنوة المكنسة، قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك بعد التحذيرات الشديدة التي وصلت للمحافظة، بالتزامن مع تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، ومنع تعطل حركة المرور بسبب الازدحام اليومي أثناء دخول وخروج التلاميذ.

تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب 4 ابتدائي في الإسكندرية

ويأتي قرار تعطيل الدراسة للمرة الثانية في نفس الأسبوع، حيث قررت مديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور محمد سعد، تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي الذي كان مقررًا أداؤه غدًا الأربعاء، وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر، وفق الجدول المعلن، على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الاثنين المقبل، بعد امتحان اللغة العربية المؤجل من الأسبوع الحالي بسبب قرار تعطيل الدراسة الأحد الماضي.

تعطيل الدراسة لا يشمل القيادات

ويستثنى من قرار تعطيل الدراسة في المدارس القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية، حيث أصدر المحافظ القرار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

تعليم الإسكندرية تشدد على الإدارات

وشدد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة، والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.