جامعة بنها تكرم الطالب عبدالرحمن عرام بعد مشاركته في «قادرون باختلاف»

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الطالب عبدالرحمن عرام، بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية، والذى شارك في احتفالية قادرون باختلاف بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

سوسة: عبدالرحمن موهبة متميزة من ذوي الهمم

وأكد رئيس جامعة بنها، أن الدولة حريصة على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع انطلاقا من حقوق الإنسان للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، والتي تضمنها المحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور جمال سوسة خلال اللقاء، بقدرات الطالب عبدالرحمن عرام، المتميزة ومواهبه المتعددة، خاصة فى مجال الإعلام، مؤكدا أن الجامعة حريصة على دعم وتحفيز الطلاب المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات.

عبدالرحمن عرام أول طالب دمج بجامعة بنها

من جانبها وجهت منى شعبان، والدة الطالب عبدالرحمن عرام، الشكر للدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، على حسن الاستقبال، مشيرة إلى أن ابنها هو أول طالب دمج بجامعة بنها ويدرس الإعلام، ويتمنى أن يصبح إعلاميا مشهورا.

وقال الطالب عبدالرحمن عرام، إن خلال حديثه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى احتفالية «قادرون باختلاف» بنسختها الثالثة، كان بمثابة ابن يتحدث إلى والده، قائلا «الرئيس أب لكل المصريين وحقق حلمى وأمنيتى فى لحظة، وخصوصا لما قلت لسيادته نفسى أكون إعلامى وأول مداخلة تكون مع سيادته، رد فورا وقالى نعمل المداخلة دلوقتى حالا».

يذكر أن الطالب عبدالرحمن عرام، حاصل على 83% فى الثانوية العامة، وأول طالب دمج بجامعة بنها، والمتحدث الرسمي لأصحاب الهمم، وشارك في احتفالات «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.