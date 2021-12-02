جامعة بنها تحصد 21 ميدالية في بطولة الجامعات لمتحدي الإعاقة

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها حصول طلاب الجامعة على 21 ميدالية بدورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 24 جامعة في الفترة من 11 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

رئيس جامعة بنها يهنئ الفائزين

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب خاصة من متحدي الإعاقة لما يمثلونه من قدوة لزملائهم من طلاب الجامعة.

واكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة شاركت في حفل تنمية موارد الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية السنوي من خلال مبادرة «قادرون باختلاف» في نسخته الثالثة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأكد أن هذا الحدث لا يعد مجرد احتفالية بل حدث رسمي يستهدف تسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم والقضايا التي تضمن لهم حياة كريمة.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن طلاب الجامعة حصلوا على 6 ميداليات ذهبية، و6 فضية، و9 برونزية في البطولة بإجمالي 21 ميدالية في مختلف الأنشطة الطلابية خلال فعاليات البطولة.

وفد جامعة بنها يشارك في المسابقة

وكان وفد من طلاب جامعة بنها شارك في فعاليات دورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.