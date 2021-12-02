نائب رئيس جامعة بنها يتفقد 11 نقطة ثابتة لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، مركز الأسنان بالإدارة الطبية، والذي يخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك بحضور الدكتور شريف المهدي مدير عام الإدارة الطبية، في إطار حرص الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، على استكمال منظومة تطعيم منسوبي الجامعة بلقاح فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم وتطوير الخدمات التى تقدمها الجامعة

11 نقطة ثابتة للتطعيم بلقاح كورونا لطلاب الجامعة

كما تفقد نائب رئيس جامعة بنها، أعمال تطعيم الطلاب بمركز الاختبارات الإلكترونية، حيث اطمئن على سير العمل وتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن الجامعة قامت بتوفير 11 نقطة ثابتة، بالإضافة إلى النقاط المشتركة لتطعيم منسوبيها.

رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

في سياق أخر ترأس الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، اجتماع مجلس إدارة مركز القياس والتقويم، جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عزة عبد الله مدير مركز القياس والتقويم والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة وعمداء كليات التربية الرياضية، والتربية النوعية والطب البشري، وهندسة بنها وأعضاء المركز.

وفي كلمته أشاد الدكتور جمال سوسه، بالدور الهام الذي يقوم به مركز القياس والتقويم داخل الجامعة في منظومة التقويم والاختبارات الإلكترونية وزيادة نسبة المقررات المصححة إلكترونيا، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في موضوعات القياس والتقويم.

من ناحية أخرى ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات تضمنت تحديث اللائحة المالية والإدارية للمركز، وتسويق منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة للجامعات المصرية، كما استعرض مشروع تطوير مركز ونظم القياس والتقويم بكليات الطب البشرى وهندسة بنها والتربية النوعية والتربية الرياضية.

وعلى هامش الاجتماع قام رئيس الجامعة بتكريم نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات ومدير مركز القياس والتقويم، بالإضافة إلى تكريم مديري الوحدات لمراكز القياس والتقويم بالجامعة.