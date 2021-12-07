المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر هيروين بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عامل، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، لحيازته مخدر الهيروين بقصد الاتجار، فضلا عن سلاح أبيض «مطواه» بغير مسوغ قانوني.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، محمد المندراوي، وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال.

هيروين وسلاح أبيض

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 6843 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، المقيدة برقم 1147 لسنة 2021، أن المتهم «أحمد. ع»، 32 عامًا، عامل، أحرز بقصد الاتجار، جوهرًا لمخدر «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، كما أحرز سلاح أبيض «مطواة» بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

تحريات المباحث

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود الإثبات، من بينهم ضابط برتبة نقيب يعمل معاونا لمباحث قسم منشأة ناصر، أنه حال مروره الأمني أبصر المتهم ممسكًا بسلاح أبيض فضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وعزى قصده الاتجار في الهيروين المخدر والسلاح الأبيض الدفاع عن تجارته.

وتحت بند ملاحظات النيابة العامة بأمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، جاء تقرير المعمل الكيماوي، وأفاد بأن المضبوطات 34 لفافة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه 15.14 جرام.