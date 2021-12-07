تحذيرات لمرضى الحساسية ووقف الصيد في بورسعيد بسبب «نوة قاسم»

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم، طقسا باردا ملبدا بالغيوم، ينذر بسقوط أمطار، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 13 درجة مئوية، ووصلت الرياح إلى 19 كم فى الساعة، كما شهدت أسواق المحافظة، ركودا فى حركة التجارة، بسبب الطقس المتقلب، فيما حرصت صفحات التواصل الاجتماعي، على تحذير مرضى الحساسية من النزول فى الشارع فى مثل هذه الأجواء.

إغلاق ميناء الصيد اليوم وغدا حتى تحسن الطقس

وأوضح مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري، أنه تم إغلاق الميناء اليوم وغدا، حتى تحسن الطقس، مؤكدا أن ارتفاع الموج بلغ من 5 إلى 7 أمتار، الأمر الذي جعل فيه صعوبة فى الصيد، أضاف أن مراكب الصيد قد وصلت عصر أمس، إلى رصيف الميناء، ولم يسمح لها بالصيد، حتى استقرار الطقس وانتهاء نوة قاسم، التى تمر بها البلاد، كما حذر أصحاب الصيد الحر من «صيادي الدهرا»، من الصيد على شاطىء بورسعيد فى مثل هذه الأجواء، مؤكدا أنها تشكل خطورة على حياتهم.

21 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بمواني بورسعيد

من جانب آخر أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيانها اليوم، والذي أعلنت فيه أن مواني بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 7 سفن إلى الميناء.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات واحدة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات أخرى، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وأكدت مواني بورسعيد، أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.