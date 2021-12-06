بريد الوطن .. بين الفكاهة والاستهزاء

مئات الكتب قد تحدّثت عن فوائد الابتسامة وتأثيرها على الصحة العامة وتقوية وترابط العلاقات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة بشكل عام، ولكن ما قد لا تعرفه أن الضحك فى بعض الأحيان قد يؤدى إلى تفكّك العلاقات ويؤثر على سلامة الجسد.

هناك فهم مغلوط يخلط بين الفكاهة والاستهزاء، فكلمة فكاهة فى أصل اللغة العربية تعنى دعابة لبقة ولطيفة، وفيها يكون الضحك على شىء وليس على شخص، وهى لا تتجاوز حدود الأدب فى الألفاظ والتعبيرات فتخلق جواً من الألفة والأريحية، وتسمى تلك الحالة بالضحك الطبيعى الذى يزيد من إفراز الجسم هرمون الإندروفين الذى يُسَكّن الألم ويحد من الشعور بالضيق والإجهاد، ويرفع كفاءة الجهاز المناعى ويحمى المخ ويحد من أمراض القلب، فهو وسيلة رائعة للوقاية من الأمراض.

أما الاستهزاء، الذى قد يعتبره البعض نوعاً من أنواع الضحك فيطلق عليه «الضحك الكاذب»، وذلك بعد دراسات أجريت على من يمارسون الاستهزاء بالغير، وقد وجدت أنهم أكثر عرضة للأمراض، فبعض التفسيرات الطبية تعتبر السخرية حالة من الغضب الدفين يستخدمها المستهزئ لتنفيس العدوانية التى بداخله للوصول إلى حالة الرضا الوقتى، والإشكالية أنها تبدأ بسيطة ثم تتطور تدريجياً إلى ما يُعرف بالعنف اللفظى، فيصل الإنسان إلى درجة السخرية ممن هو أفضل منه، مما يؤدى فى النهاية إلى «تدمير الذات».

د. ريمون ميشيل

استشارى الصحة النفسية وكاتب

فى مجال العلوم الإنسانية

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