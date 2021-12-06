بريد الوطن ..الحقيقة

إن الحقيقةَ -كالصحراءِ- قاسيةٌ

رملٌ هنا.. قيدٌ هناك.. يابسٌ قاحلُ

‏ليست تحادثُنى كلما كنت فيها

كالتائه الأصم بلا قلبٍ يشدو

‏حتى ترى عروقى ‏تقولُ لى

أين أنت وأين السم ينتشرُ؟

فأفيقُ منتفضاً على ألمى

كأن القلب من هولهِ متجلطٌ هشُ

يا ربُ إنى فى الحالتين عبدٌ

يائسٌ، إلا من رحمتك بدر

‏آخر الآياتِ فى صُحفى تخفى وجعاً

‏ما بينَ شطرى القصيدِ بردُ

ضوءان متنافران لا يلتقيان

‏فى ظلمةٍ، أنت وحدك لها عينُ

ربِ أنت الصاحب والحبيب

وأى شىء دونك فى عالمى صفرُ

كن فى نورٌ وبقلبى حياةٌ وسفرُ

فعنوان مسيرتى بك الصبرُ

أسماء عبدالخالق

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