رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن ..الحقيقة

كتب:

الوطن
09:24 م | الإثنين 06 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

إن الحقيقةَ -كالصحراءِ- قاسيةٌ

رملٌ هنا.. قيدٌ هناك.. يابسٌ قاحلُ

‏ليست تحادثُنى كلما كنت فيها

كالتائه الأصم بلا قلبٍ يشدو

‏حتى ترى عروقى ‏تقولُ لى

أين أنت وأين السم ينتشرُ؟

فأفيقُ منتفضاً على ألمى

كأن القلب من هولهِ متجلطٌ هشُ

يا ربُ إنى فى الحالتين عبدٌ

يائسٌ، إلا من رحمتك بدر

‏آخر الآياتِ فى صُحفى تخفى وجعاً

‏ما بينَ شطرى القصيدِ بردُ

ضوءان متنافران لا يلتقيان

‏فى ظلمةٍ، أنت وحدك لها عينُ

ربِ أنت الصاحب والحبيب

وأى شىء دونك فى عالمى صفرُ

كن فى نورٌ وبقلبى حياةٌ وسفرُ

فعنوان مسيرتى بك الصبرُ

 

                                                                    أسماء عبدالخالق 

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. اقتراح لمرفق مياه شرب ديروط

بريد الوطن .. أنقِذنا من إشغالات منطقة المرج يا محافظ القاهرة

بريد الوطن .. أقوال عميقة في وصف ما يجرى

بريد الوطن..عن العشق

بريد الوطن ..نحن وقانون الطوارئ وقرار الرئيس

بريد الوطن .. وجّه بمراجعة أعمال الرصف فى شوارع الهرم يا محافظ الجيزة

بريد الوطن .. احكي يا زمن

بريد الوطن .. كارثة مجتمعية اسمها «تشابه أسماء»

بريد الوطن .. البيضة والفرخة والتجار.. أيهم يكسب؟

بريد الوطن.. وجِّه باستثناء «أبوتشت» من شرط التطوع للتدريس