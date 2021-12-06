بريد الوطن ..«الداخلية» ترد على بيع المخدرات في محيط المدارس

بالإشارة إلى ما سبق أن نشرته صحيفتكم بعددها الصادر بتاريخ 28 أكتوبر الماضى متضمناً كلمة للصحفى محمد البرغوثى، انتقد خلال إحدى فقراتها انتشار بعض الخارجين عن القانون بمحيط المدارس، خاصة مدارس التعليم الفنى، الذين يقومون ببيع المواد المخدرة، مطالباً بتكثيف الحملات لمواجهة تلك الجرائم، نود الإحاطة بأن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخّصة قام بتوجيه الكثير من الحملات بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لضبط متجرى المواد المخدرة، وقد أسفرت عن ضبط عدد 64316 قضية بإجمالى عدد 70210 متهمين. كما نود الإشارة إلى أن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهداً فى مجال رصد ومكافحة جميع صور الجرائم.

اللواء ناصر محيى الدين - مساعد الوزير لقطاع الإعلام

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