جامعة دمنهور: الدراسة غدا «أون لاين» بجميع الكليات

وجه دكتور عبدالحميد السيد، نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا، عمداء الكليات، بأن تكون الدراسة غدا الاربعاء الموافق 8/12/2021، «أون لاين»، بجميع كليات الجامعة، وذلك وفق الجداول الدراسية المعتمدة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب.

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت اليوم، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كل مدن ومراكز المحافظة، لاسيما المدن الساحلية كفر الدوار، المحمودية، ادكو، رشيد، وذلك مع نشاط لحركة الرياح.

وترفع محافظة البحيرة، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السئ، حيث تم نشر معدات الأمطار، طبقا للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، بأنه سيسود عدد من المحافظات موجة طقس سئ مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة.