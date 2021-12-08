حظك اليوم الأربعاء 8-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن حظك اليوم، الذي يتغير بسبب حركة النجوم والكواكب، وتنقسم الأبراج إلى 12 برجًا، منها برج العقرب والقوس والدلو، إذ تمر خلالها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وتنقسم إلى أبراج، هوائية وترابية ومائية ونارية.

ويقدم موقع جريدة «الوطن» استمرارًا للخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها لقرائه حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 8-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية.

حظك اليوم برج الحمل 8-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 8-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يربكك التغيير ويشوشك وعليك بالتماسك وعدم التوتر.

حظك اليوم برج الثور 8-12-2021 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحم نفسك من الظنون.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والوقت يسمح بلقاءات ناجحة مع أشخاص من الخارج، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم مواجهة الشمس وعطارد.. تبدو اليوم رائعا وأخاذا وأكثر قدرة على المشاركة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 8-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتغلب على أي عوائق أو ضائقة مالية وتحوّل المشكلة لمكسب.

حظك اليوم برج السرطان 8-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمدك الفلك بنظرة تفاؤل نحو المستقبل وتنفتح لك الأبواب بسهولة.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 8-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك، مع الانتباه لحقوقك والتأني في قراراتك.

حظك اليوم برج الأسد 8-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 8-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة واليوم تعرف كيف تخلق جوا نشيطا من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 8-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تساعدك أن تتكلم بهدوء وتوطد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 8-12-2021 على الصعيد المهني

اقتران القمر مع زحل يمنحك نضجا ويجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجعة.

حظك اليوم برج الميزان 8-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تبدو متفائلا وتجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 8-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكّم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك.

حظك اليوم برج العقرب 8-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع زحل في مربع برجك وقد يجعلك ذلك تختلق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 8-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح.

حظك اليوم برج القوس 8-12-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يساعدك على الاقتراب من الأحباب وقد تجد حلا لمشاكل شخصية.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 8-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، واليوم عليك أن تحافظ على تركيزك، واهتم بمراجعة خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم برج الجدي 8-12-2021 على الصعيد العاطفي

حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك كي تحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 8-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تناغم الشمس مع القمر يمنحك فرصة لتحقيق مكاسب وتقوم بخطوات موفقة.

حظك اليوم برج الدلو 8-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويساعدك على إثبات وجودك في كل مكان تتواجد فيه.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 8-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الحوت 8-12-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعليك بمراقبة الأجواء من حولك في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.