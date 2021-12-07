الديهي يشيد باختيار القاهرة عاصمة للثقافة بالعالم الإسلامي: أمر في محله

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم، حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وهذه المنظمة الإقليمية تضم عشرات الدول الإسلامية، وهناك دور سياسي ومجتمعي لها، ومصر لها أبعاد وزوايا كثيرة يمكن أن تنظر إليها من خلالها، فيمكن أن ننظر لمصر على أنها أمة متوسطية أو إفريقية أو عربية، موضحًا أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو»، وهي الأكبر والأبرز، اختارت القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022.

من يريد أن ينهل بالثقافة والتاريخ والإرادة عليه بالقاهرة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أنه من يريد أن ينهل بالثقافة والتاريخ والإرادة والصمود والتصدي والتحدي عليه بالقاهرة، مؤكدًا أن مدينة القاهرة بها الفسطاط ومتحف الحضارة ومتاحف تعكس أسرار التاريخ، والنيل والمساجد الأثرية والشوارع التي تحمل عبق التاريخ، معتبرًا أن اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في محله وأصاب أهله، مشددة على ضرورة أن تكون القاهرة ساهرة وزاخرة على إعادة وابتعاث المخطوطات الأثرية والمنقوشات والزخارف وإبرازها للمحتفلين بها.

السيسي حرص على تلبية رغبات وأمنيات ذوي الهمم

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على تلبية رغبات وأمنيات ذوي الهمم التي عبروا عنها خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، كما أنه تم تلبية رغبة الطفلة التي تمنت أن تصبح كابتن طيار اليوم، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، بتلبية رغبة الطفلة بسملة محمد «ناجية من الحروق»، في ركوب الطائرة مع أحد الطيارين، بمنتهي البساطة والتلقائية، معقبًا على صور ذوي الهمم داخل طائرة عسكرية، قائلًا: «لوحة مشرفة، شايفين جبر الخواطر».

السيسي أكد أن ذوي الهمم سبب البركة التي فيها مصر

وتابع الديهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن ذوي الهمم سبب البركة التي فيها مصر، ورسم لوحة جبر للخواطر وما فعله مع ذوي الهمم خلال الاحتفالية أول أمس مازالت أصداءها تدق على أوتار القلوب في كل مكان داخل مصر وخارجها، والجميع مهتم وسعيد، متابعًا للرئيس: «ناس كتير بتحاول تقلدك في السنة الحسنة اللي سنتها وهي جبر الخواطر»، موجهًا الشكر للقوات المسلحة على الاستجابة السريعة بهذا الشكل اللائق بها.