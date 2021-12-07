«تعليم القاهرة والجيزة»: لا تعطيل للدراسة بسبب الطقس السيئ

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة، حقيقة تعطيل الدراسة غدا، أو تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي بسبب الطقس السيء، خاصة بعد إعلان محافظة الإسكندرية تعطيل الدراسة والامتحانات، موضحة أنه لم يجري صدور أي تعليمات تفيد بتعليق الدراسة، أو تأجيل الامتحانات.

«الجيار»: شكلنا غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

وقال مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن المديرية لم تتلق أي تعليمات حتى الآن، من محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، تفيد بتعطيل الدراسة غدا أو تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي، بسبب موجات الطقس السيء التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد.

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية كثفت من استعداداتها لعقد الامتحانات، وانتظام الدراسة، موضحا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية، لمتابعة أعمال الدراسة والامتحانات في جميع المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، مشددا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.

وتابع مجدي الجيار، أن المديرية شددت على جميع الإدارات والمدارس بضرورة تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية، التي تعمل على تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ وموجات الطقس السيء، لافتا إلى أنه جرى التنبيه بضرورة حصر جميع الطلاب والمعلمين المصابين بفيروس كورونا بشكل يومي.

«أنس»: لم ترد إلينا أي تعليمات تفيد بتعطيل الدراسة غداً

وأكد ياسر أنس، مدير عام التجريبيات في مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه لم يجري صدور أي تعليمات حتى الآن، من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة تفيد بتعطيل الدراسة غدا، أو تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف «أنس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية شددت على جميع الإدارات التعليمية، بضرورة الالتزام بمواعيد العمل الدراسية الطبيعية، وعقد الامتحانات في موعدها، حتى لحين صدور أي قرارات جديدة من المحافظة، موضحا أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تعقد في المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وتابع مدير التجريبيات، أن الدراسة تسير بصورة منتظمة حتى الآن، موضحا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية، لمتابعة سير الدراسة في المدارس، وانتظام عقد الامتحانات، مشددا على جميع الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة متابعة القرارات الرسمية، وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي.