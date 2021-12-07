الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس.. استقرار بعد العاصفة

بعد أن وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين إثر سوء الأحوال الجوية التي تشهدها كافة الأنحاء غدا الأربعاء، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء تلك الموجة، ما جعل الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس في بيان لها، وتوقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة وأماكن سقوط الأمطار، إذ أنه من المتوقع أن تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

سقوط أمطار على فترات متقطعة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عن حالة الطقس غدا، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، موعد تحسن حالة الطقس، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

موعد تحسن حالة الطقس

وعن موعد تحسن حالة الطقس، أشار خبراء هيئة الأرصاد إلى أنه بدءا من الخميس المقبل، سيكون هناك استقرارا في حالة الطقس، وتستمر هذه الحالة حتى يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2021 على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بدءا من يوم السبت الموافق 11 ديسمبر، إذ يكون هناك ارتفاعا في درجات الحرارة مرة أخرى بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.