الأقصر تُعلن حالة الطوارئ بسبب عدم استقرار الطقس

أعلن ديوان عام محافظة الأقصر، في بيان رسمي مساء اليوم، رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تشهدها بعض المحافظات، تزامنا مع نوة قاسم، ووجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة، بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء (7 ـ 8 ديسمبر 2021)، وحتى يتم تحسن الأحوال الجوية والطقس بشكل كامل.

رفع درجة الاستعداد بالأقصر

وفي هذا الإطار وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد بين كل الجهات المعنية ومتابعة جاهزية كل المعدات، مع انعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي أي بلاغات محتملة، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تحدث بسبب الطقس السئ، خلال هذين اليومين.

سير العملية التعليمية بنجاح

ومن المقرر سير العملية التعليمية بنجاح غدًا الأربعاء، لجميع المراحل التعليمية في جميع المدارس بمراكز محافظة الأقصر، دون تعطيل.

توقعات بانخفاض درجات الحرارة

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث انخفاض كبير فى درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع توقعات بأن يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء، ووجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية فضلا عن محافظات شمال الصعيد بشكل متقطع، مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.