الطفلة ملك تكشف عن أول قراراتها كوزيرة: برامج ثقافية مبسطة «فيديو»

علقت الطفلة ملك محمد، إحدى أبطال ذوي الهمم، على الاستجابة لأمنياتها التي طرحتها خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، والتي تتمثل في أن تصبح وزيرة يوما ما، والذي على إثره ستقوم بمهام وزيرة الثقافة لمدة يوم خلال الأسبوع المقبل، قائلة: «نفسي أكون وزيرة ثقافة الأطفال، عشان أحقق أحلام كل الأطفال القادرين باختلاف».

وقالت «ملك»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، إنها حين تصبح وزيرة، ستكون حريصة أيضا على إنشاء برامج ثقافية تتحدث عن التاريخ والآثار ومحافظات مصر مثل الأقصر وأسوان، بطريقة مبسطة حتى يستطيع القادرون باختلاف أن يستوعبوا هذا.

تشكر الرئيس السيسي ووزيرة الثقافة

وحرصت الطفلة ملك، على توجيه شكرها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سرعة استجابته لطلبها، بالإضافة إلى شكرها لوزيرة الثقافة على حسن استقبالها لها.

وواصلت: «وعايز أطلب حاجة أخيرة، سلميللي على دنيا سمير غانم، ونفسي أشوفها».

أعربت عن سعادتها برحلة الطيران فوق معالم محافظة القاهرة

وأعربت الطفلة ملك عن سعادتها الكبيرة اليوم، بعد أن حضرت رحلة الطيران التي خصصتها الدولة لعدد من أبطال ذوي الهمم، مؤكدة أنها شعرت بفخر وهي تستقل الطائرة فوق معالم محافظة القاهرة.

واستقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالأمس، الطفلة ملك محمد، 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي وإحدى المشاركات في مؤتمر قادرون باختلاف، وذلك تحقيقا لحلمها بأن تكون وزيرة ثقافة لمدة يوم، تباشر فيه عمل الوزارة وتطلع على ما تقوم به من مهام، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندسة أمل مبدي رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية المصري، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأكيدا على دمج أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة، وتحقيق طموحاتهم.