أمل مبدي عن كواليس «قادرون باختلاف»: الأطفال فرحوا جدًا بمقابلة الرئيس

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، إنها بدأت التنسيق على الفور مع وزارة الشباب والرياضة لمناقشة توصيات احتفالية «قادرون باختلاف»، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنها اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة، لتنظيم أنشطة للشباب وأطفال أصحاب الهمم، المشاركين في احتفالية «قادرون باختلاف».

احتفالية «قادرون باختلاف» العام المقبل ستشهد تحديًا كبيرًا

وأضافت «مبدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلامية جاسمن طه زكي، على شاشة «DMC»، أن احتفالية «قادرون باختلاف» العام المقبل، ستشهد تحديًا كبيرًا، كما أشادت بما يحدث في الكواليس الاحتفالية الذي انعقدت أول أمس: «الأطفال كانوا فرحين جدًا بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانوا يرقصون من الفرحة»، موجه الشكر للإعلامية جاسمين طه زكي على دورها مع الأطفال، وتعاونها مع الاتحاد وتسليط الضوء عليهم.

مصر تعيش عصرها الذهبي لذوي الهمم

وأشارت رئيس الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، إلى أنها نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، فيديوهات تحضير الاحتفالية، والتي احتوت على جميع اللحظات الرائعة التي عايشها ذوي الهمم، فهناك دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدولة لذوي الهمم، مصر كما أن مصر تعيش عصرها الذهبى لذوى الهمم، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن الرئيس دائم التواصل والتفاعل مع الأطفال من ذوى الهمم، وهو أكبر الداعمين لهم.

الجماهير احتشدت لاستقبال أحمد طارق أمام الأهلي.. كأن معايا ليونيل ميسي

وتابعت: «الجماهير احتشدت لاستقبال أحمد طارق أمام النادي الأهلي استقبالًا ضخمًا وحسيت أن معي ليونيل ميسي أو نجم عالمي من الجميع وكان الاستقبال أكثر من رائع، أحمد طارق البطل الذي طلب التواجد فى النادي الأهلي شعر بالفخر، وهو وَلد مثقف ويمتلك ذاكرة حديدية وكان مبسوطًا للغاية»، مؤكدة أنه لأول مرة في العالم، يقبل الرئيس الحديث مع ذوى الهمم في احتفال منقول على الهواء مباشرة، وخاصة أن الأطفال من ذوى الهمم يطرحون أسئلة تلقائية.