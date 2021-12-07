هاني هلال: تعديلات قانون الطفل توسع مظلة الحماية الاجتماعية لهم

أشاد الدكتور هاني هلال، رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، بقرارات مجلس الوزراء اليوم، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق على 3 مشاريع قوانين لحماية حقوق الأطفال في التعليم، وعدم العمل دون الوصول لسن مناسبة، وضمان التسجيل الرسمي للأطفال عقب ولادتهم «تعديلات قانون الطفل تهدف لتحقيق مصلحة الأطفال، وتوسيع مظلة الحماية عليهم».

الدولة تسلط الضوء على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأطفال

وأضاف «هلال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن هذا يعكس تسليط الضوء على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأطفال، فعلى سبيل المثال، كانت عقوبة تشغيل الأطفال قبل التعديلات الجديدة ضعيفة جدًا في المادة 74 في قانون الطفل، كانت تبلغ من 100 إلى 150 جنيه، لكن وصلها إلى ألف أو ألفين إلى جانب استحداث عقوبة الغلق لمدة ستة أشهر، ستكون رادعة لأصحاب الورش والمنشآت، وهي الرافد الأكبر المشغل لعمالة الأطفال.

هناك كارثة كبرى تنجم عن عدم إثبات المواليد

وحول عقوبات تسجيل تأخير بعض المواليد، أوضح رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ذكر أن هناك كارثة كبرى تنجم عن عدم إثبات المواليد، خاصة في بعض المحافظات، وهذا يوسع إمكانية الاتجار بالبشر، والإضرار بهم، إذ تم فرض غرامة لا تزيد عن 1000 جنيه، ولا تقل عن 500 جنيه، للمتخلف عن الإبلاغ عن ميلاد طفله.