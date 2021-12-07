تاج الدين: الأطفال من 12 لـ15 عاما سيتلقون نوعا محددا من لقاحات كورونا

نصح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية المواطنين إذا أصيب شخص منهم بالأعراض المتشابهة بين الأنفلونزا الموسمية وكورونا والبرد العادي، فعليه أن يلتزم العزل المؤقت في مكان ما للحد من انتشار المرض، واستشارة الطبيب حتى لايكون هناك خلط بين الأعراض المتشابهة جدا.

الصحة تعلن عن طريقة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إن وزارة الصحة أعلنت عن طريقة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا وحددت الفئات التي ستستفيد من هذه الجرعة، وهي الفئات التي بدأت التطعيم من البداية، وهي الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، «يقدموا ويسجلوا على الموقع ويجيلهم رسالة بميعاد الحصول على الجرعة المنشطة، على أن يكون قد مر 6 أشهر على حصوله على الجرعة الثانية».

الفئات العمرية من 12 لـ15 عاما سيحصلون على نوع معين من لقاحات كورونا

وكشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، عن أن الدولة ستسمح للفئات العمرية من 12 لـ15 عاما بالحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث سيتم حصول هذه الفئة على نوع معين من هذه اللقاحات وليست كل اللقاحات.

فيما صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن وزارة الصحة من خلال قاعدة البيانات الخاصة بها، سترسل رسالة للمواطنين تفيد بموعد ومكان أخذ الجرعة الثالثة للقاح كورونا، لافتا إلى أهمية الجرعة الثالثة لتعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 4 ملايين مواطن للتطعيم بالجرعة الثالثة.

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين مجددًا، بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن رسالة الحصول على اللقاح أصبحت ترسل في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، كما أنه هناك وفرة في اللقاحات، مؤكدًا أن هناك شحنات جديدة للقاحات كورونا تصل إلى مصر قبل نهاية العام الجاري.