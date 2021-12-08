رئيس «صندوق السيادي» عن مجمع التحرير: سيتحول لنقطة مضيئة وسط العاصمة

أكد الدكتور أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن مجمع التحرير سيتحول لـ«نقطة مضيئة» بوسط العاصمة، وذلك بعد توقيع اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيله، موضحًا أنه تم توقيع الاتفاقية بداية وخطوة في أول طريق الفرص الاستثمارية في مصر، واستعادة استغلال المباني الأثرية، وهذا الأمر بمثابة نقلة نوعية في الاستثمار العقاري والسياحي والخدمي في جمهورية مصر العربية.

نستهدف الحفاظ على الطابع المعماري لمجمع التحرير

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «cbc»، أن التعريف الفني لمجمع التحرير، يؤكد أنه ذو طابع معماري متميز، يتمتع بحماية لواجهاته، وبالتالي لن يتم تغيير واجهة مجمع التحرير، «نستهدف الحفاظ على الطابع المعماري لمجمع التحرير، ومجمع التحرير ليس مبنى أثرى وهناك محددات في عملية التطوير بما يحافظ على الطابع المعماري، كما سيكون مركز جذب سياحي وثقافي وريادة أعمال في وسط البلد فريد من نوعه».

مجمع التحرير سيكون مبنى متعدد الاستخدامات

وذكر الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن مجمع التحرير سيكون مبنى متعدد الاستخدامات وسيضم شققا فندقية ومطاعم ونشاطا تجاريا وخدميا وتجاريا، وإطلالة على القاهرة، سواء النيل أو التحرير المطور، والقاهرة الخديوية، كما سيضم، وهناك اتجاه لضخ استثمارات أكبر، كما سيكون نقطة مضيئة في وسط العاصمة، وبناء عليه سنخلق حالة مميزة جدًا لمنطقة وسط البلد.