«فودة»: 14 مشروعا ضمن «التجلي الأعظم» بسانت كاترين توفر 2000 فرصة عمل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إن المشروعات التي تُنفذ في مدينة سانت كاترين تهدف إلى نقل المدينة حضاريا وثقافيا، إضافة إلى تحقيق الحلم بأن تصبح المدينة على خارطة السياحة العالمية، خاصة السياحية الدينية، مضيفا «انتظروا سانت كاترين جديدة في 2022».

وأكد المحافظ، في تصريحات خاصة، أن المشروعات تستهدف الاهتمام بكل ما هو طبيعي، فلأول مرة يُجرى تنفيذ مشروع صديق للبيئة، هو مشروع التجلي الأعظم الذي يحول المدينة 360 درجة لتصبح منطقة جذب للسياح من كل دول العالم، خاصة الذين يقومون بتأدية مناسك الحج من طائفة الروم الأرثوذكس، وكذلك السياح الذين يأتون للاستمتاع بالسفاري والرحلات الجبلية ومساعدة الثلوج وشروق وغروب الشمس.

التجلي الأعظم وفرص العمل

وقال المحافظ، إن مشروع التجلي الأعظم وفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل لأبناء سيناء بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما راعى البعد الاجتماعي للسكان، حيث يضم تطوير مجري السيل، وإنشاء نحو 20 بازارا لأبناء المدينة، فضلا عن تطوير النادي الاجتماعي، وإنشاء حضانة بجواره.

وأشار إلى إنشاء 558 وحدة سكنية في منطقة الزيتونة، ضمن خطة مشروع التجلي الأعظم، موضحا أن إجمالي مشروعات التجلي 14 مشروعا.

وقال «فودة»، إنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في أبريل 2022، بتكلفة 4 مليارات جنيه.

مجلس مدينة جديد ومجمع شرطي

وأكد اللواء خالد فودة، أنه تقرر إنشاء مجلس مدينة ذكي في إطار التطوير الذي تشهده سانت كاترين، مزود بكل الخدمات التي يحتاجها المواطن والسائح، ويقدم تسهيلات للزوار، وكذلك إنشاء مجمع شرطي جديد تابع لوزارة الداخلية يضم كل الأقسام والهيئات التابعة للداخلية، من أجل تسهيل الحصول على التصاريح، وتسهيل عملية دخول وخروج السياح من وإلى المدينة.

زي موحد للبدو

وأعلن محافظ جنوب سيناء، قيام المحافظة بإجراء تصميم زي جديد للبدو العاملين في مجال السياحة بمدينة سانت كاترين، بما يساعد في تطوير المظهر الحضاري للمدينة بشكل يليق مع مكانتها العالمية.

واقترح المحافظ بأن يكون هناك زي خاص للعاملين في محال الدليل البدوي، وزي العاملين في مجال نقل السياح بالجمال، وزي ثالث للسائقين بالمدينة.

فريق العمل يتحدى الطبيعة

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالعاملين في مشروع التجلي الأعظم، حيث يعملون في ظروف جوية صعبة، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء الذي تسجل فيه المدينة درجات حرارة تحت الصفر، وتتساقط الثلوج والأمطار والسيول طوال فترة الشتاء، وقدم الشكر إلي العاملين في المشروع، مشيدا بوجود العنصر النسائي حيث شاهد مهندسات شابات يعملن في المشروع.

البدو: مشروع التجلي مصدر رزق وحلم للجميع

من جانبه، قال سليمان عطيوي عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، في تصريح خاص، اليوم، إن مشروع التجلي الأعظم فتح باب رزق جديد لأبناء سانت كاترين، ويوفر آلاف من الفرص العمل، ويهدف إلى خلق رواج سياحي بالمدينة.