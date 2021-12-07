«الصحة العالمية»: انتشار «أوميكرون» في العديد من الدول مسألة وقت

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، إن عدد الدول التي أبلغت عن ظهور المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا «أوميكرون» بها 38 دولة على مستوى العالم حتى 5 ديسمبر الماضي، وهناك ازدياد في عدد المصابين في كل دولة، وهي مسألة وقت حتى يظهر المتحور في عدد كبير من الدول بسبب حركة البشر والنقل، وذلك خلال حواره في «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر «زووم»، الذي يعرض على قناة «TeN».

توجد بيانات رسمية من الدول المصابة بالمتحور الجديد

وأضاف «المنظري»، أنه في الشرق الأوسط أبلغت 3 دول عن ظهور المتحور بها وهي السعودية والإمارات والمغرب، مؤكدًا أنه لا توجد أي معلومات حتى الآن حول أن أعراض المتحور تختلف عن تلك المصاحبة للتحورات السابقة، والتقارير التي وردت من جنوب إفريقيا كانت تشير لكون الإصابة معظمها بين طلاب الجامعة، وعادة الإصابات في هذا السن تكون بأعراض بسيطة، كما أنه لا توجد بيانات رسمية من الدول المصابة بالمتحور الجديد.

الصحة العالمية تناشد المواطنين بعدم الهلع والخوف من متحور أوميكرون

وناشد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، المواطنين بعدم الخوف والهلع والقلق مما يتم نشره حول هذا المتحور الجديد «أوميكرون»، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في غسل اليدين والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والبعد عن الزحام والتي أثبتت نجاحها، معتبرًا أن ما تتخذه بعض الدول من قرارات إغلاق وتقييد الحركة قد يكون مفيد لتأخير وصول الحالات، لكن لا يمنع وصولها بمجرد إعادة الفتح.

وأوصى الدول بالالتزام بتقوية النظم الصحية وحماية العاملين الصحيين، والتواصل مع المنظمة وإبلاغها بكافة البيانات لتتمكن من تقديم النصح والمشورة.