«الصحة»: تطعيم نصف مليون طفل بلقاح كورونا حتى الآن

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، اليوم، إن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم؛ لتطعيم الأطفال من سن 12 حتى 15 عاما، باللقاحات المضادة لكورونا، موضحًا أنه تم حتى الآن تلقيح نحو نصف مليون طفل من سن 12 حتى 18 عاما، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تسهيل كافة الأمور في تطعيم الأطفال، كما يتم الحرص على تطعيم الأجانب في مصر مجانًا.

مصر خالية من أوميكرون

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»، أن أعراض تلقي اللقاح بالنسبة للأطفال، هي نفس أعراض تلقيح الكبار، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد أي أعراض مؤثرة، كما ذكر أنه لم يتم رصد أي إصابات بالمتحور الجديد لكورونا «أوميكرون»، في مصر، حتى الآن، كما أنه ليس هناك ارتفاعا في الإصابات بشكل ملحوظ خلال الموجة الرابعة.

التطعيم حائط الصد الأول لمواجهة كورونا

وأشار المتحدث بِاسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن التطعيم يبقى حائط الصد الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد19»، متابعا: «بعض الناس تحصل على الجرعة الأولى وتتخلف عن الثانية، وهذا ليس جيدا؛ لأن التلقيح لا يكون فعالًا إلا بعد تلقي الجرعتين، والكثيرون حصلوا على الجرعة الأولى ولم يحصلوا على الثانية، ونحتاج لتوسيع قاعدة الملقحين لتصل معدلات التلقيح إلى رقم مرتفع، ولو إدينا الجرعة التعزيزية للملقحين يبقى بندور في نفس الفلك، نحرص على تطعيم الأجانب مجانا، ويمكنهم التسجيل على الموقع الإلكتروني».