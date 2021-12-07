الأرصاد: «طقس الغد» رياح مثيرة للأتربة في القاهرة وممطر على السواحل الشمالية

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، آخر مستجدات حالة الطقس، قائلة إن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من اليوم، بنشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، ووصلت لحد العاصفة على بعض المناطق الغربية، انخفضت معها الرؤية الأفقية على المناطق الصحراوية والطرق السريعة والصحراوية.

كتلة هوائية محملة بالرمال

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم، أن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تستمر غدًا، حيث يمتد نشاط الرياح المحمل بالرمال والأتربة جنوبية غربية، تجلب كتلا هوائية محملة بالرمال من الصحراء الغربية.

ولفتت إلى أن حركة الملاحة البحرية تشهد اضطرابا كاملا نتيجة لارتفاع الموج بالبحر المتوسط، إذ يصل غدا لـ5 أمتار لذلك جرى إغلاق بوغاز الإسكندرية اليوم، حيث وصل ارتفاع الموج اليوم لـ4 أمتار.

أمطار وموعد ذروة الأتربة

وأفادت بأن الطقس يشهد سقوطا للأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، تشمل مطروح والإسكندرية وبلطيم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وتشهد محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى أمطارا خفيفة، بنسبة 20% فقط في نهاية اليوم، بعد نشاط الرياح المحملة بالأتربة.

وأوضحت أن التأثير الأكبر في القاهرة الكبرى غدا سيكون لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، كما أن محافظات وسط وشمال الصعيد، ستتأثر بنشاط الرياح، وبالتالي حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشمل كل المحافظات لكن تختلف من منطقة لأخرى.

وعن ذروة نشاط الأتربة، قالت إنها تستمر منذ الصباح حتى فترة الظهيرة، وبعد فترة العصر، تبدأ الرؤية الأفقية في التحسن وتهدأ سرعات الرياح، منوهة بأن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة حتى الغد فقط، وبداية من الخميس هناك استقرار تام في الطقس.