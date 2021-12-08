«الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود فرص لهطول الأمطار اليوم على المناطق الساحلية، حيث تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على المناطق الساحلية والقريبة من الشاطئ يصاحبها سقوط الأمطار، وتبدأ من أقصى الغرب عند السلوم لتشمل أغلب مناطق الساحل من الغرب إلى الشرق مع نهاية اليوم.

نشاط الرياح مثيرة للأتربة والرمال على أغلب المناطق

كما تمتد الأمطار لمناطق من الدلتا، كما يستمر نشاط الرياح مثيرة للأتربة والرمال على أغلب المناطق الشمالية لتكون ذروته في ساعات الصباح الباكر حتى نهاية النهار، كما تشهد كل الأنحاء انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وإحساس كبير ببرودة الطقس.

تستمر سرعات الرياح عالية على شمال سيناء

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه مع نهاية اليوم تستمر سرعات الرياح عالية على شمال سيناء، وتهدأ نسبيا لتكون معتدلة على شمال البلاد.

البحر المتوسط مضطرب جدًا

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط مضطرب جدًا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 20 13

بلطيم 18 14

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 20 13

نخل 19 08

نويبع 21 15

طابا 19 13

كاترين 16 06

الطور 21 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 21 11

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 28 16

أبو رماد 29 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15