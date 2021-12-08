شقيقة عروس الطالبية المقتولة على يد زوجها: كانت من ذوي الهمم

كشفت شقيقة سيدة الهرم التي تعرضت للقتل على يد زوجها وقت العلاقة الحميمية، عن أن شقيقتها كانت تعاني من إعاقة في اليدين والقدمين، وأنها كانت ترفض زواجها لأنها كانت ليست مؤهلة للزواج، مشيرة إلى أنها تزوجت عن طريق دار رعاية أيتام كانت نزيلة بها، وأن شقيقها الأكبر أودعها تلك الدار من أجل رعايتها، وبعد أشهر عدة تقدم إليها شاب عن طريق الدار وأن دار رعاية الأيتام أبلغت شقيقها الأكبر بأنها ستتزوج وستغادر الدار.

ضحية الهرم معاقة

وشرحت شقيقة ضحية الهرم في حديثها للشرطة عقب الجريمة تفاصيل مأساة شقيقتها الصغرى البالغة من العمر 19 سنة، وقال إن المجني عليها تعرضت للتعذيب على يد زوجها طوال أشهر زواجها وأنها كانت تشكو إليها وإلى شقيقتها التي تصغرها معاناتها مع زوجها الذي كان يعذبها عن طريق الضرب بسلك الكهرباء، وأن واقعة التعذيب بسلك كهربائي كانت قبل قتلها بأسبوع فقط، وأنها جلست مع شقيقتها الكبرى يومًا ثم عادت إلى منزل الزوجية في الطالبية.

عاش مع جثة زوجته 3 أيام

وأضافت شقيقة سيدة الهرم خلال حديثها في محضر الشرطة أنها تلقت اتصالًا من جيران شقيقتها أخبروها بمقتلها وعندما ذهبت إلى مكان الشقة وجدت جثمان شقيقتها متحللًا، وعرفت من الشرطة زوجها قتلها وقت أن عاد إلى المنزل ليلًا ووجدها نائمة فقام بإيقاظها من النوم وجمعتهما علاقة وقتلها خلال العلاقة خنقًا وعاش مع الجثمان 3 أيام حتى ظهرت الرائحة وبعدها تركها وفر هاربًا.

وتابعت شقيقة المجني عليها في حديثها للشرطة، بأن المتهم كان دائم الاعتداء عليها بالضرب ومعاملتها بشكل سييء، وأنه خطط لجريمة القتل قبل تنفيذها، وبحسب تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن الزوج المتهم وضع خطة الجريمة وطريقة تنفيذها قبل 48 ساعة من تنفيذها.

خنق زوجته وقت العلاقة

خضع قاتل زوجته في الهرم أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد، واعترف المتهم بتفاصيل الجريمة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واقتادت الشرطة المتهم وقام بتمثيل جريمته في حضور ممثل النيابة العامة، واعترف بأن زوجته لم تقو على مقاومته بسبب معاناتها من الإعاقة في قدمها ويدها ما ساهم في سرعة تنفيذ جريمته وخنق المجني عليها وقت العلاقة.

الزوج يعترف بجريمته

اعترف المتهم بتفاصيل جريمته أمام الشرطة أنه نفذ جريمة قتل زوجته انتقامًا منها لشراهتها الجنسية بحسب زعمه، وأنه يئس من تصرفات زوجته لذلك خطط لقتلها في علاقة حميمية وتمكن من خنقها إذ لم تقو على مقاومته بسبب معاناتها من إعاقة في قدمها ويديها.

وأضاف المتهم أنه عاش مع الجثمان لمدة 3 أيام وبعدها هرب من شقته إلى منزل أسرته في بني سويف، وكان يتردد على عمله في إحدى المدن الجديدة حتى ألقي القبض عليه.