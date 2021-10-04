عامل يقتل زوجته ويلقي جثتها في مصرف بالهرم.. «بتغيب عن البيت كتير»

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، لغز اختفاء ربة منزل بدائرة قسم شرطة الهرم، وتبين أن زوجها وراء اختفائها، وبالقبض عليه اعترف بقتل المجني عليها، وألقى جثتها في أحد المصارف بدائرة قسم الشرطة بسبب شكه في سلوكها.

وأرشد المتهم عن مكان الجثة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراجها، ونُقلت إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها؛ لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا من أحد المواطنين، يوم الاثنين الماضي، باختفاء زوجته «راضية ع م م» 41 سنة، ربة منزل، وتم فحص بلاغات الجثث المجهولة التي عثر عليها في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية لبيان وجود السيدة الأربعينية بينها من عدمه.

وكشفت تحريات فريق البحث بأن الزوجة كانت على خلاف مع زوجها، وقبل الواقعة بـ 15 يوما تركت له المنزل وذهبت إلى أسرتها بدائرة قسم الشرطة، وذهب الزوج إليها وأعادها مرة أخرى، وتبين أن الزوج شوهد في وقت معاصر من الاختفاء بصحبة زوجته.

المتهم قتل زوجته لشكه في سلوكها

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، عامل، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف أنه أخذ المجني عليه وذهب بها بالقرب من أحد المصارف بدائرة القسم وفي الطريق ضربها بآلة حادة على رأسها ثم ألقى جثتها في مياة المصرف، وذهب إلى القسم وحرر محضرًا بالتغيب.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه تخلص من زوجته لـ شكه في سلوكها؛ لكثرة تغيبها عن المنزل