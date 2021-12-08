«الصحة» تستعد لتحديث جديد في بروتوكول كورونا لمواجهة «أوميكرون»

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل تحديث بروتوكول علاج كورونا النسخة السادسة، المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، بهدف تعزيز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحور كورونا الجديد، موضحا أنّ البروتوكول الجديد يشهد إضافة مجموعة من الأدوية التي ترفع مناعة الجسم، وتعمل على زيادة معدل الشفاء لتصل إلى 90%.

متحور كورونا الجديد

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم حذف بعض الأدوية بعد أن تبيّن عدم فائدتها بنسبة كبيرة، وإضافة أدوية أخرى للتعامل مع أعراض فيروس كورونا الشديدة، والأعراض التي ظهرت مع متحور كورونا الجديد، حتى وإن ظهرت على بعض المصابين وليس جميعهم، بهدف تعزيز ومقاومة الجهاز المناعي للجسم ضد الفيروس.

أقراص لعلاج كورونا قريبا

وتابع المصدر، أنّه سيتم طرح أدوية جديدة قريبا، بينها أقراص لعلاج كورونا جار إجراء التجارب عليها، لكن الإعلان عن نجاحها سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدا أنّ هناك حالة من المبالغة في الحديث عن تحور كورونا الجديد «أوميكرون»، فالأشد منه هو متحور «دلتا»، إذ إنّه الأسرع انتشارا على مستوى العالم، وكل الحالات التي أُصيبت بمتحور أوميكرون ليست خطيرة، والأعراض التي ظهرت على المصابين به خفيفة جدا.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة عن خروج 1109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 303368 حتى اليوم، لافتة إلى ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت الوزارة المواطنين بتوخي الحذر خلال الفترة المقبلة واتباع التدابير الصحية لمواجهة الفيروس.