«التعليم»: إعلان جداول امتحانات أولى وثانية ثانوي خلال أيام

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن امتحانات منتصف العام الدراسي الجديد 2021-2022، ستنعقد في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وذلك بدءا من يوم 15 يناير المقبل، موضحا أن الوزارة هي من تضع جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لافتا إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وزير التعليم: امتحانات منتصف العام الدراسي 15 يناير المقبل

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات منتصف العام الدراسي الجديد ستبدأ يوم 15 يناير المقبل، مؤكدا أن الوزارة ستعلن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة بجميع المدارس والتي سيعقد بها لجان امتحانية، لمواجهة كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا

وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونيا 100%، وستعتمد الامتحانات على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين مثلما حدث العام الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، للارتقاء بمستوى جموع الطلاب التعليمي، منوها بأنه سيتم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الامتحانية، للحد من انتشار كورونا.

وزير التعليم: لن نؤجل الامتحانات بسبب كورونا

وأوضح شوقي، أن الوزارة لن ولم تؤجل امتحانات منتصف العام الدراسي الجديد، بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن إجازة منتصف العام ستبدأ يوم 5 فبراير المقبل وحتى 17 من نفس الشهر، منوها إلى أن الوزارة عازمة على تسيير العام الدراسي الجديد وعقد الامتحانات، في ظل الصعوبات والتحديات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.