أخبار التعليم اليوم.. «الجيزة» توجه بحصر أعداد المصابين بكورونا

شدد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة للمحافظة، بضرورة حصر مصابي فيروس كورونا بالإدارات والمدارس سواء من الطلاب أو المعلمين أو العاملين بشكل يومي، وسرعة الانتهاء من حصر الاستمارات الخاصة بموافقة أولياء أمور الطلاب على حصول أبنائهم على لقاح فيروس كورونا، وذلك من سن 12 إلى 18 عاما، ويعتبر ذلك أهم أخبار التعليم اليوم.

وأضاف «الجيار»، في بيان له، أنه تم التنبيه بعدم الدخول الإدارات والمدارس إلا بعد إبراز الكارت الدال على الحصول على اللقاح، ومتابعة تجهيز المدارس ولجان النظام والمراقبة استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وتكليف لجان لمتابعة تسليم التغذية المدرسية مع موافاة المديرية بأي تغيرات مع إرسال التقرير يومياً.

أخبار التعليم اليوم

وتابع أنه تم التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية، بسرعة الانتهاء من وضع جداول ومواعيد مسابقة أوائل الطلبة، مع تشكيل اللجان وإعداد التقارير عن نتائج المسابقة وإرسالها للمديرية مع التوثيق أولاً بأولاً.

أخبار التعليم اليوم.. خطاب بالأجزاء المحذوفة من الفلسفة

ومن بين أخبار التعليم اليوم، إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب للمديريات التعليمية، بالمحذوفات الخاصة بمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة، بالمدارس التي بها طلاب مدمجون للصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي الجاري 2021-2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، الدروس المحذوفة من منهج علم الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس التي بها طلاب مدمجون.

الأجزاء المحذوفة من الفلسفة للثانوية العامة

وجاءت الدروس المحذوفة من الفلسفة للصف الثالث الثانوي بالمدارس التي بها طلاب مدمجون، كالتالي:

- الموضوع الأول «الفلسفة وقضايا البيئة»، وتتضمن ص4 المعنى اللغوي والاصطلاحي فقط، وص7 حذف بالكامل، ص13 المبادئ الثمانية للأيكولوجيا العميقة فقط، ص14، وص15 بالكامل.

الموضوع الثاني: «رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية» ص22، الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي فقط، ص24، ص25، ص26 بالكامل، وص29، وص30، وص31 بالكامل.

- الموضوع الثالث: «الفلسفة وأخلاقيات المهنة»، ص33 بداية من الفريق الأول حتى نهاية الصفحة الفريق الثاني، ص34، ص35 بالكامل، ص39 حذف سابعاً فقط الواجب المهني، وص43 حذف آدم سميث فقط.

- الموضوع الرابع: «التفلسف وعلاقته بالقيم»، ص48 بداية من ثالثا التفلسف علاقته بالقيم حتي نهاية الصفحة، وص52 بداية من أهم أقوال الفلاسفة والمفكرين التي تجسد قيمة الحرية حتى المعني الاشتقاقي للحرية فقط.