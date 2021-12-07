«التعليم» تعلن المحذوف من مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بالمحذوفات الخاصة بمادة االتربية الوطنية للثانوية العامة، بالمدارس التي بها طلاب مدمجون للصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، الدروس المحذوفة من منهج التربية الوطنية لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس التي بها طلاب مدمجون، وحصلت «الوطن» على نسخة من الخطاب.

الدروس المحذوفة من مادة التربية الوطنية لطلاب الدمج

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الدروس المحذوفة من مادة التربية الوطنية لطلاب الدمج وهي كالتالي:

- الفصل الأول (القانون والدستور) ص9 التعديل الدستوري، ص10، 11،12 الدستور المصري 2014، ص13 سادساً المحكمة الدستورية العليا تشكيل المحكمة الدستورية.

- الفصل الثاني (الديمقراطية ) ص17- 19-20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخري.

- الفصل الثالث: (الأحزاب السياسية) من ص 32-34 الأحزاب السياسية في مصر نشأتها وتطورها.

- الفصل الرابع: (المشاركة السياسية) ص37 ثالثاً صور المشاركة السياسية، ص38 خامساً متطلبات المشاركة السياسية، ص40-41، سابعاً الدستور والمشاركة السياسية، ثامناً واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري.

ص43-44 عاشراً أنظمة الانتخابات، ص45-46 الثورات المصرية نموذج للمشاركة السياسية.

المحذوفات من مادة علم النفس

ونرصد في السطور التالية الدروس المحذوفة من مادة علم النفس للثانوية العامة لطلاب الدمج وهي كالتالي:

- القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي «ص12».

- قوانين نظرية المحاولة والخطأ «ص13-14».

- قوانين نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات «ص 17- 18».

- الذكاء البصري المكاني والذكاء الجسمي الحركي «ص7-8».

- مفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة وما يتضمنه هذا التعريف «ص 51- 52».

- الشخصية الهستيرية «ص54»، والشخصية السيكوباتية «ص55».

- الحيل الدفاعية «الإزاحة - التقمص - النكوص ص 69».

المحذوفات من علم الاجتماع لطلاب الدمج

- الفصل الأول النظرية الاجتماعية «بناؤها ووظائفها ص 75-77».

- علاقة علم الاجتماع بالأنثربولوجيا «ص 90».