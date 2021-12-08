إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم تصادم سيارة نصف نقل بأخرى «جامبو» أمام قاعة ألماظة بدمنهور، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

3 مصابين في حادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارتين، وتم تحرير محضر.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من عطية السعيد بشير، 38 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود محمد، سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورجب علي زرق، 35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبيه اللازمة.