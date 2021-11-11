ضبط 1.5 طن «كفتة وبرجر ودواجن» و20 طن ملح فاسد في حملات تموينية بطنطا

تحفظت هيئة سلامة الغذاء والصحة بمحافظة الغربية، على 750 كيلو جرام «برجر وكفتة وسجق»، داخل مصنع لحوم بإحدى قرى مركز طنطا، للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

جاء ذلك خلال حملة مبكرة شنتها هيئة سلامة الغذاء والصحة بالغربية، لمراقبة المنتجات بعدد من مصانع اللحوم، وتم ضبط 750 كيلو جرام كفتة وبرجر وسجق، داخل أحد المصانع، غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على المضبوطات.

750 كيلو جرام دواجن فاسدة

وضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة 750 كيلو جرام دواجن وبسطرمة داخل أحد أشهر مطاعم سندوتشات وبيتزا في طنطا غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وحرر محضر رقم 31322 جنح طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

20 طن ملح طعام فاسد

كما تم ضبط 20 طن ملح طعام متحجر وغير صالح للاستهلاك، داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية بالإشتراك مع مباحث تموين الغربية ، من ضبط 20 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ويشكل خطرا على الصحة العامة، داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.