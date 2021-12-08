«التموين»: فتح 7 منافذ لمشروع «جمعيتي» بقرى «حياة كريمة» في الدقهلية

كشف السيد دايرة، مدير مديرية التموين بالدقهلية، عن فتح 7 منافذ بمشروع «جمعيتي» بقرى حياة كريمة في محافظة الدقهلية، موضحا أن هذا العدد هو المستوفي لكل الشروط من بين 35 طلبا، موضحا أن عدد منافذ مشروع جمعيتي حاليا في المحافظة بلغ 355 منفذا.

5 ملايين مواطن بالدقهلية يستفيدون من منظومة التموين والخبز

وأضاف دايرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بانتهاء المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي سيصل عدد منافذ المشروع بالمحافظة إلى 400، موضحا أن عدد المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم التمويني بمحافظة الدقهلية يزيد على 5 ملايين مواطن من إجمالي 7 ملايين مواطن عدد سكان الدقهلية.

ونوه مدير مديرية التموين بالدقهلية، بأنه تم الانتهاء من تطوير 4 مراكز خدمة مطورة في المحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين، منوها بأنه يجري حاليا تطوير 4 مراكز أخرى بالمحافظة.

حملات رقابية مستمرة من «تموين الدقهلية»

ونوه مدير مديرية تموين الدقهلية، بأن المديرية تشن باستمرار حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة على منافذ صرف السلع والمخابز، مؤكدا أن أي منفذ لا يطبق السلع المعلنة والمحددة من وزارة التموين في قائمة السلع التموينية الأساسية والتي تصل حاليا إلى 32 سلعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون.

وذكر دايره، أن عدد منافذ صرف السلع التموينية على مستوى محافظة الدقهلية يبلغ حاليا 600 منفذ بدالي تمويني، فضلا عن أن عدد المخابز البلدية بالمحافظة يبلغ 1805 مخابز بلدية تقدم الخبز المدعم للمواطنين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين بواقع 150 رغيفا على مدار الشهر هي الحصة المواطن الشهرية من الخبز البلدي المدعم.

وحذر مدير مديرية التموين، من ظاهرة تجميع البطاقات التموينية لدى المخابز، مشددا على أن أي مخبز يتم ضبط لديه بطاقات تموينية مجمعة من المواطنين يعرض نفسه لسحب الرخصة والإغلاق.