«التموين»: بدء إنشاء أكبر منطقة استثمارية بالدقهلية.. توفر 20 ألف فرصة عمل

نظم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، بالتعاون مع شركة مراكز، احتفالية كبرى للإعلان عن بدء تنفيذ المخطط العام لأكبر مشروع لإنشاء منطقة «لوجستية - تجارية - إدارية - ترفيهية» بالدقهلية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وأشرف فريد، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة مراكز.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء التنفيذ والمخطط العام لأكبر مشروع لإنشاء منطقة «لوجستية - تجارية - إدارية - ترفيهية» بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدانا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر.

المنطقة اللوجستية تتضمن أنشطة تجارية وإدارية

وصرح «المصيلحي» بأن المنطقة اللوجستية تتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية وإدارية ولوجيستية، بجانب أنشطة ترفيهية وفندق، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى مليار جنيه، وقد يصل إجمالي حجم استثمارات المنطقة اللوجستية حتى انتهاء جميع المراحل إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه وتوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.‬

ووجه وزير التموين بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة الدقهلية، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة الدقهلية والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جاري حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة‪ .‬

تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين

وشدد وزير التموين على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وتراخيص، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية تتضمن إنشاء متاجر وقاعات عرض ومناطق تجزئة ومناطق تجارية ولوجستية ومطاعم وأخرى ترفيهية، مثل دور سينما وملاهي وفروع للبنوك وصيدليات وصالات للألعاب الرياضية ومعارض بيع سيارات وهايبر ماركت ومعارض لوحدات تجارية وإدارية ومخازن، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال عام من الآن، كما تتضمن المرحلة الثانية مبنى فندقي ومكاتب إدارية وتجارية‪.‬

21 مشروعا في 14 محافظة خلال 3 سنوات

وأكد «عشماوي» أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية، وجاري تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 21 مشروعا في 14 محافظة باستثمارات تتجاوز 55 مليار جنيه.

وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلا عن مستودعات استراتيجية بما يغطي ما يقرب من 55% من محافظات الجمهورية، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة‏‪.

طفرة تنموية وتغيير ثقافة المجتمع

‬وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21%؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري.

ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة، مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، ‪ وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية

دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل

وأشار أحمد بدراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة مراكز، إلى أن مجموعة الحكير تعد المراكز التجارية التي تطورها شركة مراكز أكثر من مجرد وجهة متميزة لتجارة التجزئة وتناول الطعام والترفيه، لذلك تأتي هذه الشراكة بين هيئة تنمية التجارة الداخلية وشركة مراكز لتطوير مول المنصورة نتاج لشراكة ناجحة ومثمرة طويلة الأمد، مضيفا «إننا فخورون بدعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال خلق فرص العمل لآلاف المصريين في جميع أنحاء البلاد ومحفظة أعمالنا بشكل عام».

تجدر الإشارة أن مول المنصورة هو ثاني مول تجاري تطوره مراكز في منطقة الدلتا، وهو أيضًا ثاني المولات التجارية التي تُقام خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية طبقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها في هذا النوع من المشروعات، أما مول طنطا الذي تم افتتاحه عام 2019 فيُعد أول مول تجاري يُقام طبقًا للمعايير العالمية في الأقاليم المصرية ويشغل مساحة 135,000 متر مربع.

إقامة مشروعات في المحافظات المصرية

ويُعد مول طنطا ومول المنصورة جزءًا من الخطة الاستثمارية الاستراتيجية لشركة مراكز في مصر والتي تتخطى إجمالي استثماراتها 20 مليار جنيه، وتركز على إقامة عدد من المشروعات الرئيسية في القاهرة والمحافظات المصرية.