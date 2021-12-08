«الملا» يشارك في جلسة نقاشية عن الطاقة بمؤتمر البترول العالمي بأمريكا

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة نقاشية وزارية بمؤتمر البترول العالمى المنعقد حالياً بمدينة هيوستن الامريكية، وضمت الجلسة التي جاءت تحت عنوان «التعاون في مجال الطاقة ..أجندة جديدة فى عالم طاقة متغير»، بحضور «ناتاشا بيلديس»، وزيرة الطاقة القبرصية و«نيكولسكو جورج سيرجيو»، وزير الدولة للطاقة في جمهورية رومانيا و«خوسيه فرنانديز»، وكيل وزارة الخارجية الامريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة، و«جون موسونيك»، نائب وزير البترول والتعدين الكينى .

مصر تؤمن بأهمية التعاون الدولي كوسيلة فعالة لمواجهة تحديات الطاقة

وفى كلمته خلال الجلسة أكد المهندس طارق الملا، أن مصر تؤمن بأهمية التعاون مع دول العالم كوسيلة فعالة في مواجهة التحديات بمجال الطاقة موضحاً أن مصر عززت من علاقات التعاون الإقليمي في مجال الطاقة مع دول المنطقة من خلال مشروعات ربط شبكات نقل الغاز الطبيعى والكهرباء بما يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين، وأضاف أن مصر سعت خلال الفترة الأخيرة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي أصبح منظمة دولية قادرة على القيام بدور بارز وحيوي على الساحة العالمية.

وأشار «الملا»، إلى أن مصر عليها مسئولية كبيرة تجاه قضية تحول الطاقة والحد من الانبعاثات في ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ ( Cop27 ) بمدينة شرم الشيخ العام المقبل، ممثلة عن القارة الافريقية، معربا عن تطلع مصر لنجاح تلك القمة التي تعد فرصة كبيرة للمضى قدماً نحو تفعيل المزيد من المبادرات الدولية الداعمة لتحول الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.

الوقود الأحفوري سيستمر في لعب دور مهم لتلبية احتياجات العالم من الطاقة

وأضاف أن الوقود الأحفوري سيستمر في لعب دور مهم لتلبية احتياجات العالم من الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي يعد وقوداً انتقالياً رئيسياً في مرحلة التحول نحو الاستخدام الأنظف للطاقة والحد من الانبعاثات.

وأكد أن الحد من الانبعاثات وإزالة الكربون يتطلب زيادة مبادرات التعاون في مجال الطاقة المستدامة وتوفير التكنولوجيا المتقدمة وإتاحة سبل التمويل للمشروعات من أجل معاونة الدول على الإسراع بتحقيق التحول في مجال الطاقة والوصول للأهداف المرجوة.

ومن جانبها، أكدت ناتاشا بيلديس، وزيرة الطاقة القبرصية، أهمية التعاون القائم مع مصر خاصة في مجال الطاقة بصفة عامة والغاز الطبيعي بصفة خاصة والذي يلعب دوراً فاعلاً في المساعدة نحو تحول الطاقة، كما استعرضت الوزيرة جهود بلادها في دعم جهود مكافحة تغير المناخ.

وأكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة أن الولايات المتحدة تؤمن بأهمية تعزيز التعاون الدولي المكثف وإيجاد شراكات مع الدول المختلفة وشركات القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال استخدام الطاقة وإزالة الكربون.