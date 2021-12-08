أسعار الشمسيات في مصر 2021 ومعاطف الأمطار.. «حضّر نفسك للشتا»

مع انخفاض درجات الحرارة، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% تقريبا على مناطق من جنوب الدلتا، وقد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ما يجعل كثيرون يبحثون عن أسعار الشمسيات 2021 وسعر المعاطف الشتوية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، أسعار الشمسيات في مصر والمعاطف الشتوية 2021، تزامنًا مع حالة اضطراب الطقس التي تشهدها البلاد حاليا، وفق ما تم إعلانه عبر المواقع التجارية العالمية، في السطور التالية..

أسعار الشمسيات في مصر 2021

وبدأت أسعار الشمسيات 2021 بين 50 جنيهًا وتصل لنحو 600 جنيه، حسب العلامة التجارية، وجودة المنتج

سعر الشمسية الشعبي

وتباع الشمسيات الشعبية في أسواق العتبة ورمسيس، بسعر يتراوح بين 50 إلي 150 جنيهًا.

أسعار الشمسيات على المواقع التجارية

- مظلات قابلة للطي بسعر 45 جنيها.

- مظلة قابلة للطي بنظام الفتح التلقائي بسعر 114 جنيها.

- شمسية بابل 16 ضلع مصنوعة من الألياف الزجاجية مقاس كبير مقاومة للرياح ذاتية الفتح شفافة بسعر 125 جنيها.

- مظلة للحماية من الشمس والمطر من بيكوس روز بسعر 200 جنيه.

- مظلة كاملة أوتوماتيكية كبيرة الحجم مقواة بـ3 مظلات شمسية قابلة للطي ومقاومة للرياح بسعر 219 جنيها.

- مظلة للحماية من الشمس والأمطار بنظام فتح أوتوماتيكي مباشر بسعر 599 جنيهًا.

أسعار المعاطف الواقية من المطر 2021

وتنتشر خلال فصل الشتاء المعاطف الواقية من المطر، وتصنع من مواد تشبة البلاستيك إلى حد ما، وهي تتراوح ما بين 50 جنيهًا، ويزداد السعر، حسب العلامة التجارية، والتي جاءت كالآتي..

- معطف واقي من المطر للرحلات والتخييم بسعر 50 جنيها,.

- معطف المطر بونشو محمول وقابل لإعادة الاستخدام للبالغين من اوبريت بسعر 175 جنيها.

- معاطف المطر للبالغين من ترايوندر بسعر 195 جنيها.

- بدلة مطر من رايدر سيمبلكس بسعر 220 جنيها.

- أغطية أحذية مقاومة للماء وقابلة لإعادة الاستخدام من ميرج بسعر 120 جنيها.