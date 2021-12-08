«الإيسيسكو»: جامعات مصرية حققت مراتب متقدمة في التصنيفات قاريا وإقليميا

قال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، إنَّ معدل البحث العلمي في الدول الأعضاء لا يتجاوز 0.5% من حجم الإنفاق على الناتج القومي، بينما يرتفع في بعض الأقطار من حولنا إلى 3%.

وعبر «المالك»، خلال كلمته بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، على هامش فعاليات المؤتمر العام لمنظمة «الإيسيسكو»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن اعتزازه بما حققته جامعات الدول الأعضاء وبالأخص المملكة العربية السعودية إذ احتلت 4 من جامعاتها مواقع متقدمة في التصنيفات العالمية.

الجامعات المصرية حققت مراتب متميزة وكانت رائدة التصنيفات القارية والإقليمية

ولفت إلى أن عدد من الجامعات المصرية حققت مراتب متميزة وكانت رائدة التصنيفات القارية والإقليمية، ونأمل في أن نرى عددا مقدرا من جامعات الدول الأعضاء بحلول 2030 بين الجامعات العالمية المرموقة في تلك القائمة.

أشاد بالتطور الذي يشهده مجال التعليم العالي

وأشاد بالتطور الذي يشهده مجال التعليم العالي في مصر التي تمضي واثقة الخطى على أعتاب رؤية 2030 التي رسمت أبعادها وحددت مراميها الحكومة المصرية بمتابعة وبرعاية من الرئيس السيسي، بما يتوقع أن يزداد معها عدد الجامعات المصرية المصنفة العالمية خاصة جامعات الجيل الجديد.