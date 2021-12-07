«الإيسيسكو»: الرباط ستشارك القاهرة في حفلات ثقافة العالم الإسلامي 2022

أعلن الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة الإيسيسكو، اختيار الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي إلى جانب القاهرة خلال عام 2022.

اختيار الرباط عاصمة للثقافة 2022 مع القاهرة

وأوضح سالم مدير عام منظمة الإيسيسكو، في كلمته خلال مؤتمر اختيار القاهرة عاصمة العالم الإسلامي للثقافة، الذي انطلق مؤخرًا، أن الملك محمد السادس وافق ورحب باختيار الرباط عاصمة للثقافة والمشاركة في فعاليات الاحتفاء بهذا الحدث.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في كلمتها خلال المؤتمر: «مرحبا بكم في القاهرة عاصمة المحبة والسلام، إن اختيار القاهرة يأتي لكونها واحدة من أقدم العواصم العربية، ولديها تنوع ثقافي وفني يعبر عن كافة الحضارات والتاريخ ومسجلة على التراث العالمي منذ سبعينات القرن الماضي».

إيناس عبد الدايم: الفعاليات تتضمن أكثر من 50 فعالية

وأشارت عبد الدايم، إلى أنه كان من المقرر أن تكون القاهرة عاصمة لعام 2020 للعالم الإسلامي، ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، لافتة إلى أن الفعاليات ممتدة على مدار عام 2022، وتتضمن برنامجا ثريا أعدته قطاعات وزارة الثقافة المختلفة بالتنسيق مع الإيسيسكو يشمل تصورات جادة وطموحة فيما يتعلق بنوعية الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها، الذي يبلغ عددها ما يقرب من 50 فعالية ثقافية وفنية وفكرية وإبداعية تجسد هذه الأنشطة أهم معالم الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن العام سيشهد العديد من الإصدارات منها إعادة إصدار كتاب القاهرة في 1000 عام، الذي صدر 1969.

ويحضر المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.