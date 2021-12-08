محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة منظومة العمران والاشتراطات البنائية

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة كل تراخيص البناء السابق صدورها والتي شرعت أو لم تشرع في التنفيذ، ثم مراجعتها من التفتيش الهندسي بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.

وعُقد اجتماع بديوان عام المحافظة حضره المستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرو المراكز التكنولوجية، ومدير إدارة المتغيرات المكانية، ومديرو الإدارات الهندسية، وممثل كلية الهندسة بجامعة المنيا، وأعضاء اللجان المشار إليها.

مراجعة العقارات الجاري إنشائها وصادر لها تراخيص سابقة

واستعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع تفاصيل الضوابط الخاصة بمنظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، وبعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران، ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.

مطابقة نموذج 10 لسرعة توصيل المرافق

ووجه نائب المحافظ، بوضع آلية للعمل مع لجان البت مما يساعد على تسريع وتيرة العمل، والتسهيل على الهيئة الهندسية في الحصول على التطابق، وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لتسهيل عملية الحصر، وبعد الانتهاء من أعمال لجان البت يتم العمل على مطابقة نموذج 10، ما يؤدى إلى سرعة توصيل المرافق.

وطالب نائب المحافظ، بسرعة البت في القرارات وضرورة التنسيق ما بين الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، والمتغيرات المكانية، مشيراً إلي أن توجيهات القيادة السياسية بمساعدة المواطنين، وتسهيل كافة العقبات الخاصة بالمنظومة، مؤكداً علي أن الجميع يعمل على تحقيق مصلحة المواطن.