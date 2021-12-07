قنصوة: ​استراتيجية مكافحة الفساد تدعم بناء الجمهورية الجديدة

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يتزامن في التاسع من ديسمبر من كل عام، بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء عمرو الغريب، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والسادة نواب رئيس جامعة الإسكندرية، والسادة عمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، ورؤساء مجالس الشركات، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالإسكندرية وفئات المجتمع المختلفة.

وفي كلمته، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على القضاء على كل أشكال الفساد من منابعه، من خلال إطلاق سيادته للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تزامنا مع بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن جامعة الإسكندرية لم تكن لتنفصل عن تلك الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس.

قنصوة: جامعة الإسكندرية تحارب الفساد

وأكد «قنصوة»، أن الجامعة تقوم بمحاربة الفساد بكل أشكاله، من خلال التحول إلى جامعة محوكمة ذكية مستدامة ذات تنافسية عالمية، فضلا عن ميكنة كل إداراتها خلال سنتين، مضيفا أن الجامعة تشهد الانطلاق صوب العالمية من خلال فروعها في أفريقيا، والفروع الأخرى تحت الدراسة، فضلا عن الشراكات واتفاقيات التعاون والدرجات العلمية المشتركة مع كبرى الجامعات العالمية ، لتخريج وإعداد طلاب ذوي تنافسية عالمية، وتخريج جيل يعتز بمصريته قادر على البناء والخلق والإبداع، لاسيما أن مصر تمتلك حضارة عريقة يفتخر بها القاصي والداني.

وتوجه «قنصوة»، بالشكر لرجال هيئة الرقابة الإدارية على جهودهم المضنية ويقظتهم في القضاء كل كل أشكال الفساد من منابعه، من خلال الضربات القوية التي وجهتها الرقابة الإدارية تجاه المفسدين لمنع الفساد فى جميع أجهزة الدولة، ومكافحته بشتى صوره، واتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن الحفاظ على المال العام وجميع ممتلكات الدولة المصرية.

الشريف: الدولة المصرية تكافح الفساد

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية شديدة الانتشار، ويجب التصدي لها من المنبع، لاسيما أنه يقييد جهود الحكومات الساعية للتنمية والبناء، مؤكدا أن الدولة المصرية قيادة وشعبا، وجميع أجهزتها التنفيذية، يبذلون أقصى الجهود لمكافحة الفساد، مؤكدا أن الدولة القوية هي الدولة التي تعمل على القضاء على الفساد والمفسدين.

فيما أكد الدكتور مصطفى الفقي، أن حياة الأمم والشعوب تتعرض لفترات ولحظات فارقة، مؤكدا أن مصر حباها الله برئيس مخلص وقف مع شعبه وقفة مباشرة، ويحاول بشتى الطرق القضاء على الفساد، لأنه يدرك تماما أن الفساد أفة كبرى يقيد جهود التنمية والبناء التي تشهدها مصر حاليا تحت قيادة سيادته الحكيمة، واصفا أن ثورة البناء التي تشهدها مصر حاليا بأنه شئ لا يصدق، ولفت إلى أن المصريين كل فترة يستيقظون على ضربة من ضربات القضاء على الفساد بواسطة رجال هيئة الرقابة الإدارية، وهو ما يؤكد أن مصر تتغير للأفضل صوب التقدم والنزاهة والشفافية.

الغريب: الفساد أكبر عائق للتنمية

وأشار اللواء عمرو الغريب، أن الفساد أكبر عائق للتنمية، وظاهرة عالمية تصيب كل الدول وتؤثر على الاقتصاديات وسياسات التنمية، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتخذت العديد من الخطوات فى هذا السياق، وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على مواجهة الفساد وتنفيذ القانون تحت قيادة قائد مخلص وأمين، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية حريصة على التعاون مع كل الجهات للقضاء على الفساد وإنفاذ القانون، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية في كل الجهات والمؤسسات المصرية.

تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن نشاط هيئة الرقابة الإدارية على المستويين الإقليمي والدولي، وقدمت الدكتورة مي مجيب، الأستاذ المساعد العلوم السياسية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، بحثا شرحت فيه العلاقة بين العدالة الاجتماعية والفساد.