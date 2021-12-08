تعيينات شركة المياه والصرف.. طريقة التقديم وموعد الاختبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن حاجتها للتعين لشغل وظيفه سائق و«سائق معدات» بنظام التعاقد، وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021.

الشروط المطلوبة لتعيينات شركة المياه والصرف

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عدد من الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لوظيفة سائق بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 وهي كالتالي:

- ألا يزيد سن المتقدمين لشغل الوظيفة عن 35 سنة في أول شهر ديسمبر الجاري.

- التقديم بالمؤهل الدراسي «الإعدادية- الابتدائية- محو الأمية»

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- الحصول علي رخصة قيادة درجة «ثانية- ثالثة»

- اجتياز الكشف الطبي.

- العمل بنظام العقد المؤقت والحصول على جميع مميزات العاملين بالشركة.

- العمل بنظام الورديات في أي موقع من مواقع الشركة.

- من المقيمين إقامة دائمة بمحافظة اسوان بإحدى المراكز التابعة لها «أسوان- كوم أمبو- أدفو»، طبقا للثابت بالرقم القومي بتاريخ أول شهر نوفمبر الماضي.

المستندات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة سائق بنظام التعاقد

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عدد من المستندات يجب ان يتقدم بها المتقدمين لشغل وظيفة سائق بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 وهي كالتالي

- صورة من شهادة الميلاد

- صورة من الموقف من التجنيد

- صورة من رخصة القيادة

- صورة من المؤهل الدراسي

طرق ارسال طلبات المتقدمين لشغل وظيفة سائق بنظام التعاقد

ترسل الطلبات مرفق بها المستندات المطلوبة علي البريد المسجل بعلم الوصول باسم رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان علي العنوان التالي "اسوان- محطة مياه جبل تقوق"

موعد التقديم لشغل وظيفة سائق بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان موعد التقديم لشغل وظيفة سائق بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 بان يتم تقديم الطلبات خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان في اول شهر ديسمبر الجاري وحتي يوم 15 من نفس الشهر ولن يلتفت الي الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ

موعد ومكان الاختبار للمتقدمين لشغل وظيفة سائق بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان للمتقدين لشغل وظيفة سائق بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 بان يقوم قطاع الموارد البشرية بالإعلان عن موعد ومكان الاختبار للمتقدمين المستوفين للشروط لكل وظيفة علي الموقع الرسمي للشركة وذلك قبل موعد الاختبار بأسبوع على الأقل.