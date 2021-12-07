موعد بدء فصل الشتاء 2021 وحالة الطقس خلاله

تشهد كل المناطق في مصر، حالة من اضطراب الأحوال الطقس، مع انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يجعل الكثيرون يتساءلون عن موعد بدء فصل الشتاء 2021، خاصة أننا لا نزال في فصل الخريف.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، نرصد موعد بدء فصل الشتاء 2021، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بحالة الطقس ودرجات الحرارة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، في السطور التالية:

موعد بدء فصل الشتاء 2021

وبحسب الحسابات الفلكية، فسوف يبدأ فصل الشتاء 2021، يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر الجاري، وينتهي فصل الشتاء في يوم 20 مارس 2022، على أن تستكر أيام الشتاء نحو 88 يوم، وفق الهيئة العامة للمساحة المصرية والحسابات الفلكية.

ملامح فصل الشتاء 2021 – 2022

وبحسب تصريحات الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، فأن أهم ملامح فصل الشتاء تتمثل في انخفاض درجات الحرارة وبرودة في الطقس، سواء بالنهار أو الليل، فضلًا عن فرص ملحوظة لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة.

وأوضح أن مركز التنبؤات لا يمكن توقع مدي برودة فصل الشتاء، حيث يتم تحديد معدلات درجات الحرارة وكميات الأمطار عن طريق التنبؤات الفصلية، ويجرى دائمًا التنويه عن حالات عدم الاستقرار على البلاد قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل، وإذاعتها في وسائل الإعلام والوسائل المعنية.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

ووفق خبراء الأرصاد، يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على كل الأنحاء.

ويتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% تقريبا على مناطق من جنوب الدلتا، قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.