خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل المدني بمكالمة تليفون

في ظل جائحة كورونا تسعى الحكومة المصرية لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيلها على المواطنين من خلال تحويلها لخدمات أون لاين أو من خلال وسائل التواصل السريع، وآخر تلك الخدمات التي تقدمها هي إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال التليفون.

إصدار بطاقة الرقم القومي عن طريق الرقم الساخن

حيث أتاح قطاع الأحوال المدنية «السجل المدني» التابع لوزارة الداخلية، إمكانية إصدار بطاقة الرقم القومي عن طريق الاتصال بالرقم الساخن الذي حددته الوزارة.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، في مجال الخدمات الحكومية، خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي عن طريق الاتصال بالخط الساخن التابع للوزارة، في التقرير التالي:

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي عن طريق الهاتف

وحتى يتمكن المواطنون من استخراج بطاقة الرقم القومي عن طريق الهاتف يجب اتباع الآتي:

- الاتصال على الرقم الساخن 16582

- اختيار طلب إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد.

- يجب تسجيل بيانات صاحب البطاقة بدقة وحسب المستندات والأوراق الرسمية.

- سوف يطلب منك تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال البطاقة عليه.

- بعد المدة المحدد، سوف يتم إرسال البطاقة عن طريق البريد حتى المنزل، أو تحديد مكان استلامها.

كما تم تفعيل إمكانية استخراج مصدرات القطاع من خلال موقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ومركز الكول سنتر عبر الأرقام «16582 ـ 090070999 ـ 24004400»، حيث تتيح تلك الوسائل استخراج مصدرات القطاع في سهولة ويسر وتوصيلها للمواطنين بمحال إقامتهم دون تحميلهم مشقة ونفقات الانتقال لمنافذ القطاع.

يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تطوير المنظومة الأمنية والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين وتلافى المعوقات التي من شأنها زيادة التكدس والازدحام في استخراج المستخرجات الرسمية.