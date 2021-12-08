السيسي: في عالمنا الإسلامي دخلونا في متاهات كتيرة جدا بفكر متطرف

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التعليم بدول منظمة التعاون الإسلامي، وعن جودة التعليم بهذه الدول، وعن التعليم في الدول المتقدمة، موضحا «عندنا في العالم الإسلامي دخلونا في متاهات كتيرة جدا بفكر متطرف جاهل يؤدي لإننا نصطدم مع الواقع وحياتنا، وبالتالي مبقناش قادرين نركز ونحقق لمجتمعاتنا استقرار لإنجاح الخطط المختلفة».

وأضاف الرئيس السيسي متحدثا للضيوف الأجانب الحضور خلال حديثه بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، « بتكلم عن دول التعاون الإسلامي، وياترى حجم الإستقرار الموجود عندهم أد ايه وحجم القدرة الاقتصادية الموجودة عندهم حتى تستطيع نعطي معرفة حقيقة وبجودة حقيقة وعلشان التعليم في مصر يكون عندي 25 مليون علشان أديهم تعليم حقيقي بجودة حقيقة عاوز أرقام مش موجودة ومش متاحة، وهنا السبق اللي بتتكلمو عليه هنكون دايما متأخرين، وبعدين التسارع في التقدم بقى عالي جدا، الثورة الصناعية الأولى خدت 150 سنة والثورة الرابعة والخامسة خدت 30 سنة أو 20 سنة، إحنا كدا مش هنحصل».